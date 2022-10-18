أظهر تسجيل صوتي للفنان حسام حبيب، يرد فيه على قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بمنع زيارته لها في المستشفي.

وقال حسام حبيب :” شيرين دى أكبر غلطة غلطتها في حياتي وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري ولا عاوز أسمع اسمها تاني ولا عاوز أشوفها في حياتي تاني”.

وتواجد الفنان حسام حبيب برفقه سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب السابقة، أمام المستشفى لمساندة شيرين.



وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة وحرص حسام حبيب على التواجد برفقه سارة الطباخ على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى