علقت الفنانة المصرية وفاء عامر، على قرار انفصال شقيقتها آيتن عامر من مدير التصوير محمد عز، قائلة:” كل شىء قسمة ونصيب ولن أعلق على هذا الأمر”.

وأشارت وفاء عامر: محمد عز شخص جيد، وأتمنى له السعادة، مضيفة: “هم مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم”.

وحول رد فعل زوجها على المشهد المسرب لها، مع الفنان محمد رمضان، في مسلسل نسر الصعيد، أوضحت:”زوجي عارف، وواثق هو والجمهور إني بقدم حاجات لذيذة، والمشهد ماكنش له أي تلاتين لازمة في سياق العمل”.

وتابعت:” أنا مش عارفه مين اللي نزله على السوشيال ميديا، وجوزي كان عارف انه مش مقصود، وجوزي ماشافش الفيديو أصلا، وهو واثق فيا، وهو منتج كبير وعارف إن ده تمثيل”.