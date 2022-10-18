خاطب محمود كهربا لاعب فريق الأهلي، الفيفا عن طريق محاميه من أجل جدولة غرامة نادي الزمالك المصري التي تبلغ مليوني و650 ألف دولار.

وطلب محامي كهربا جناح فريق الأهلي من الفيفا إمكانية جدولة غرامة نادي الزمالك المصري على أكثر من قسط لحل الأزمة ورفع الإيقاف عنه والعودة للمشاركة في المباريات بشكل رسمي مع القلعة الحمراء مرة أخرى.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا محامي كهربا بصعوبة تقسيط غرامة نادي الزمالك المصري أو جدولتها لرفع الإيقاف عنه والمشاركة مع الأهلي المصري رسمياً خاصة أن هناك فوائد المبلغ الأصلي للغرامة بسبب التأخير في سدادها لصالح نادي الزمالك المصري.