وجه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، نصيحة بتجنب بعض الأمور خلال التواصل مع كبار السن.

وأوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هذه الأمور تتضمن الابتعاد عن إشعار كبار السن بأنهم جيل مختلف كون ذلك يشعرهم بالنقص، مع تجنب مقاطعتهم أثناء التحدث لأن كبير السن قد يفقد الاسترسال والقدرة على إكمال الجملة عند مقاطعته وهو يتحدث.

وتابع أنه يجب أيضاً تجنب استخدام الهاتف عند مجالسة كبار السن لأن ذلك يشعرهم بعدم الاهتمام والإنصات، مع الحرص على الابتعاد عن إصدار الأحكام على أحاديثهم كون ذلك يجعلهم ينفرون من البدء في الحديث، إلى جانب تجنب عدم الاهتمام بما يقولون.