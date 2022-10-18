كشف أشرف شرف الدين، محامي عريس الإسماعيلية، أن موكله يواجه تهم الضرب واحتجاز الزوجة، مبينا أن تحريات المباحث أكدت أن ما حدث خلافات زوجية.

وأشار محامي عريس الإسماعيلية:” القضية تم تأجيلها إلى 23 أكتوبر المقبل، بعد التقدم بطلب من أجل تأجيل القضية لأن الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الأوراق لأنه تم إحالتها للمحكمة في وقت قصير”.

وتابع: “موكلي ينفي ضربه لزوجته، موضحا: “أنا من ساعة بعرض على الزوجة وأهلها الصلح، لأن بقى فيه استحالة المعيشة، مش عايزين نسن سنة إن كل واحدة تزعل من جوزها ترفع قضية عليه”، لافتا: “أكيد في ضرب؛ البنت مش هتعور نفسها، ولكن كيف كانت النتيجة والإصابات جاءت على أساس إيه، ده اللي هنعرفه من واقع الأوراق، ومحدش يكلمني عن الواقعة الأولى”.