أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم على كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375 ألف ريال.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187.500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375.000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري، لكن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.500 ريال غير مُلزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وتابعت أن حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة يحتسب على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، على أن يتوجب التسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي.