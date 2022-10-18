أعلنت هيئة تطوير بوّابة الدرعيّة (Diriyah Gate)، عن فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وهندسية وتقنية وإدارية وغيرها، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير إدارة المشروع.

(Project Management Manager)

2- مدير عمليات الهندسة المدنية.

(Civil Engineering Operations Manager)

3- مدير التخطيط والتطوير.

(Planning and Development Manager)

4- أخصائي إدارة المشاريع.

(Project Management Specialist)

5- مدير التخطيط الاستراتيجي.

(Strategic Planning Manager)

6- مدير البحث والتطوير.

(Research and Development Manager)

7- مدير العمليات.

(Operations Manager)

8- مساح الكميات.

(Quantity Surveyor)

9- اخصائي تسويق.

(Marketing Specialist)

10- مدير التخطيط العمراني.

(Urban Planning Manager)

11- مدير عمليات البناء.

(Construction Operations Manager)

12- مشرف إنشاءات المباني.

(Building Construction Supervisor)

13- محلل مالي.

(Financial Analyst)

14- أخصائي قانوني.

(Legal Specialist)

الشروط العامة:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. أن لا يقل عمره عن (18) سنة.

3. أن يكون لائقاً صحياً.

4. أن يكون المتقدم للوظائف مطابق للشروط الوظيفية.

كما ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

ويتم التقديم على وظائف هيئة تطوير الدرعية عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) مع كتابة (المسمى الوظيفي) في العنوان.