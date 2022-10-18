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الثلاثاء18 اكتوبر

فيتامينات تعزز الصحة خلال فصل الشتاء

منذ 25 دقيقة
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فيتامينات تعزز الصحة خلال فصل الشتاء
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تعتبر الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية الحيوية للحفاظ على جسم الإنسان في حالة عمل جيدة، ولكن مع تغير الفصول، يمكن أن يكون بعضها أكثر تأثيرا من بعض على الصحة العامة.

وقد يكون من المفيد معرفة أي منها يجب أن توليه اهتماما إضافيا خلال أشهر الشتاء، التي عادة ما تحمل معها مجموعة من الأمراض الموسمية، بينها الإنفلونزا، فيما غالبا ما يطلق على فيتامين D اسم “فيتامين الشمس”، وينتج الجسم فيتامين D استجابة للتعرض لأشعة الشمس، ما يجعله فيتامينا حيويا يجب الانتباه إليه خلال الأشهر الباردة والأكثر قتامة عندما يقل تناوله إلى حد كبير.

وكشفت الأبحاث أن فيتامين B12 يمكن أن يكون له تأثير كبير على زيادة مستويات الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، و”هذا لأنه يلعب دورا حيويا في إنتاج السيروتونين، والمعروف باسم هرمون السعادة. وإذا كنت ممن يعانون من الخمول في أشهر الشتاء، يجب أن يكون هذا عنصرا أساسيا في روتين الفيتامينات”.

وهناك فيتامين آخر ضروري للتغلب على نزلات البرد الشتوية هو فيتامين A، الذي يساعد على تعزيز إنتاج الخلايا المناعية ونموها، كما يعد الزنك فيتامينا أساسيا أيضا، لأي شخص يتطلع إلى المساعدة في حماية نفسه من فيروسات الشتاء، كما أن فيتامين C هو عنصر غذائي آخر يُقترح عادة في الشتاء.

 

 

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