قامت دراسة طبية حديثة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، بتشديد التحذير من خطورة المنتجات التي تستخدم في تنعيم وتمليس الشعر، كونها تتسبب بإصابة النساء بسرطان الرحم.

وأفادت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة المعهد الوطني للسرطان، بأن النساء اللاتي يستخدمن منتجات كيميائية لتنعيم الشعر، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم مقارنة بمن لا يستخدمن هذه المنتجات.

وقال الباحثون:”أن منتجات تنعيم أو تمليس الشعر التي تحتوي مركبات كيميائية مثل البارابين والبيفينول والفورمالديهايد، قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم.”

وشملت الدراسة بيانات 33497 امرأة أمريكية، تراوحت أعمارهن بين 35 و74 عاما، وتوصلت إلى أن 1.64 في المئة فقط من اللواتي لم يستخدمن منتجات فرد الشعر مطلقا، سيصبن بسرطان الرحم بحلول سن السبعين.

والجدير بالذكر أن المعهد القومي للسرطان يتوقع 12550 حالة وفاة هذا العام بسبب سرطان الرحم، أو 2.1 في المئة من إجمالي وفيات السرطان في الولايات المتحدة.