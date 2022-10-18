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الثلاثاء18 اكتوبر

صالح الطريقي: تفاجئت من توجه حارس ⁧‫النصر‬⁩ للاحتفال بالهدف مع زملائه (فيديو)

منذ 29 دقيقة
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صالح الطريقي: تفاجئت من توجه حارس ⁧‫النصر‬⁩ للاحتفال بالهدف مع زملائه (فيديو)
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قال الناقد الرياضي صالح الطريقي، أن التصاعد المستمر من مباراة إلى أخرى في نادي النصر يؤكد أن النادي أصبح أكثر وضوحًا وانسجامًا مع فريقه.

وأضاف الطريقي في لقائه على برنامج ” الحصاد الرياضي”: أن المدير الفني للفريق استطاع أن يجمعهم على روح الأسرة.”

وتابع :” تفاجئت من توجه حارس ⁧‫النصر من آخر الملعب‬⁩ للاحتفال بالهدف الأول الذي تم تسجيله مع زملائه”، مُشيرًا إلى أن أهداف المباراة لم تتكرر.

 

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