صالح الطريقي: تفاجئت من توجه حارس ⁧‫النصر‬⁩ للاحتفال بالهدف مع زملائه (فيديو)

قال الناقد الرياضي صالح الطريقي، أن التصاعد المستمر من مباراة إلى أخرى في نادي النصر يؤكد أن النادي أصبح أكثر وضوحًا وانسجامًا مع فريقه.

وأضاف الطريقي في لقائه على برنامج ” الحصاد الرياضي”: أن المدير الفني للفريق استطاع أن يجمعهم على روح الأسرة.”

وتابع :” تفاجئت من توجه حارس ⁧‫النصر من آخر الملعب‬⁩ للاحتفال بالهدف الأول الذي تم تسجيله مع زملائه”، مُشيرًا إلى أن أهداف المباراة لم تتكرر.