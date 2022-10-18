لقى ساحر معروف في إسبانيا، مصرعه أمام أنظار جمهوره، ولم يدرك الحضور خطورة الموقف ظنًا منهم أنه كان يقدم عرضا غريبا كالعادة.

وفي التفاصيل، انهار الساحر الشهير في منتصف المسرح، عندما كان يقدم عرضا في قاعة “هوديني” التي يعمل بها، بينما استمر الجمهور في الضحك معتقدين أن وقوعه جزء من العرض، لكنهم أدركوا بعدها أنه أصيب بنوبة قلبية أنهت حياته.

واقترب ضابط شرطة من الجمهور، من الساحر البالغ من العمر 46 عاما بينما كان لا يزال يتنفس وكان قلبه ينبض. وعلى الفور بدأوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن لم تسعف محاولاتهم حتى توفي بورو.

والجدير بالذكر أن الساحر الإسباني اشتهر بظهوره في برنامج “غوت تالنت” العالمي بنسخته الإسبانية، ووصوله لنصف النهائي بعد عروض سحر ممتازة.