أقدمت امرأة أفغانية على التخلص من حياتها بمأساوية قبل تنفيذ حكم رجمها حتي الموت من قبل قوات طالبان في أفغانستان.

وتفصيلا، ألقت قوات طالبان القبض على الفتاة وتدعى سليمة تبلغ 24 عاما؛ إثر هروبها من منزلها مع رجل متزوج في 10 أكتوبر الجاري.

وحكمت طالبان على الفتاة والمتزوجة أيضا بالإعدام بتهمة الزنا منوهة بأنه كان من المقرر رجمها بالحجارة، بينما قُتل عشيقها بالرصاص.

وشنقت “سليمة” نفسها قبل يوم واحد فقط من رجمها، حيث فضلت الموت بهذه الطريقة عن الرجم علنا حتي الموت ​​من قبل قوات طالبان.

وحاولت قوات الأمن منع عشيقها سراج الدين من الهروب ليلاً، لكنه أصيب بالرصاص عن طريق الخطأ في الظلام.