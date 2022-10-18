أكدت تقارير صحافية، على اختفاء العدّاءة الإيرانية ألناز ركابي، الممثلة لإيران بنهائيات منافسات التسلق الآسيوية في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول.

واختفت العداءة “وأصبحت من المفقودين بعد أن صادروا جواز سفرها وهاتفها المحمول” من دون ذكر لمن قام بالمصادرة، إلا إذا كان القيّمون على فريقها.

وبدأ كل شيء حين لم يتمكن أحد من أصدقاء العدّاءة، من الاتصال بها منذ ليلة الأحد، فيما صدر أمس عن إدارة الفندق الذي كانت نزيلة فيه مع فريقها الإيراني، أن الفريق “غادر الفندق صباح أمس الاثنين” مع الترجيح بأن العدّاءة لم تعد مع الفريق إلى إيران، وهي التي تعلم أن العقوبات الصارمة تنتظرها هناك، لخلعها الحجاب.

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