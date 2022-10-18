السجن 20 عاما لكندي ساعد 6 إرهابيين للسفر إلى سوريا

أفادت وزارة العدل الأمريكية أمس الإثنين بأنّ محكمة فيديرالية قضت بسجن كندي 20 عاماً لمساعدته لـ 6

إرهابيين من أمريكا الشمالية على الالتحاق بتنظيم داعش وذلك من خلال مساهمته في تنظيم وتمويل سفرهم إلى سوريا.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة في بيان أنّ عبد الله أحمد عبد الله البالغ من العمر (37 عاماً) أدانته محكمة فيديرالية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بتوفير أموال وأفراد لدعم الأنشطة الإرهابية العنيفة لتنظيم داعش.

وقالت مصادر صحفية أمريكية:” أن عبد الله ساعد ثلاثة من أبناء أعمامه يقيمون في إدمونتون بكندا، وابن عم رابعاً يقيم في مينيابوليس في شمال الولايات المتّحدة، ورجلاً خامساً من سكّان سان دييغو، على السفر إلى سورية للالتحاق بالتنظيم الإرهابي والقتال في صفوفه، بين نوفمبر 2013 ومارس 2014.”

وأقرّ المتّهم خلال محاكمته بذنبه واعترف بارتكابه عملية سطو مسلّح على متجر مجوهرات في إدمونتون، وباستخدام جزء من عائدات المسروقات لتمويل رحلة هؤلاء الإرهابيين الـ 6.

والجدير بالذكر أن الإرهابيين الـ 6 قتلوا جميعاً في سوريا، وألقت السلطات الكندية القبض على عبد الله في 2017 قبل أن تسلّمه للولايات المتحدة في أكتوبر 2019.