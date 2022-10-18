كشفت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية العامة فأعلى بمحافظة جدة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي :
1- محاسب خزينة:
– درجة الدبلوم في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة.
2- أخصائي علاقات مصرفية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وغيرها.
3- موظف مطابقة الفواتير:
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنة ويفضّل أن تكون الخبرة في مجال المحاسبة.
4- مُحلل تخطيط البضائع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
5- محاسب حسابات العملاء – المدينون:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.
وللتقديم ومعرفة بقية التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي: هنا
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