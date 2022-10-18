كشفت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية العامة فأعلى بمحافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي :

1- محاسب خزينة:

– درجة الدبلوم في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة.

2- أخصائي علاقات مصرفية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وغيرها.

3- موظف مطابقة الفواتير:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة لا تقل عن سنة ويفضّل أن تكون الخبرة في مجال المحاسبة.

4- مُحلل تخطيط البضائع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

5- محاسب حسابات العملاء – المدينون:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.

وللتقديم ومعرفة بقية التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي: هنا