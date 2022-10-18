وثق مقطع فيديو لحظة اعتقال قوات الأمن الإيرانية أحد المتظاهرين والاعتداء عليه بالضرب في أردبيل.

وظهر في مقطع الفيديو والشرطة تقوم باعتقال المتظاهر في وسط الشارع بأدربيل ثم تعتدي عليه بالضرب.

وشهدت إيران خلال الفترة الماضية سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات؛ تضامنا مع الفتاة مهسا أميني ورفضا لوحشية إيران ضد النساء.

ويأتي ذلك على خلفية وفاة شابة إيرانية مهسا أميني تبلغ من العمر 22 عامًا بعد دخولها في غيبوبة؛ بعدما اعتقلتها “شرطة الأخلاق” الإيرانية في وقت سابق.