قدمت عالية الشمراني الأخصائية الاجتماعية، عدة نصائح من أجل تقدير الحياة الزوجية والابتعاد عن الطلاق.

وأكدت “الشمراني” على أهمية التفاهم بين الزوجين وضرورة التواصل بين الأشخاص المتزوجين ومراعاة كافة الشروط التي تساعد على استمرار العلاقة الزوجية ونجاحها.

وأوضحت أيضًا في حديثها أن العلاقة الزوجية عبارة عن تفاهم وتواصل وليس مجرد علاقة وتجربة فقط، مع مراعاة كافة إمكانيات شريك الحياة، بحسب حديثها مع برنامج “صباح السعودية”.