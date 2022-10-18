قدمت عالية الشمراني الأخصائية الاجتماعية، عدة نصائح من أجل تقدير الحياة الزوجية والابتعاد عن الطلاق.
وأكدت “الشمراني” على أهمية التفاهم بين الزوجين وضرورة التواصل بين الأشخاص المتزوجين ومراعاة كافة الشروط التي تساعد على استمرار العلاقة الزوجية ونجاحها.
وأوضحت أيضًا في حديثها أن العلاقة الزوجية عبارة عن تفاهم وتواصل وليس مجرد علاقة وتجربة فقط، مع مراعاة كافة إمكانيات شريك الحياة، بحسب حديثها مع برنامج “صباح السعودية”.
#صباح_السعودية | كيف نقدِّر الحياة الزوجية ونبتعد عن الطلاق؟ الأخصائية الاجتماعية عالية الشمراني توضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/oXrBBNnBwT
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 18, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً