روى رجل موقف مرعب حدث بسبب لعب الأطفال بنوافذ السيارات أثناء توقيت قيادة السائق .

وقال من خلال فيديو نشرته هيئة المشاهير عبر حسبها بتويتر:” أنه رأي امرأة تقود سيارة وتصرخ بينما ابنتها قامت بإدخال رأسها في نافذة السيارة وأُغلقت عليها .”

وأضاف:” أنه أسرع وقام بحمل الفتاة وإخراجها من السيارة”، لافتًا أن الطفلة لم تكن تستطيع التنفس وظلت على هذه الحالة دقائق.

وتابع:” أن جميع المارة قاموا بالتجمع حول الفتاة ومن ثم تدخل أحدهم وقام بتحريكها على أحد جانبيها حتى قامت بالصراخ بصوت مكتوم، ومن ثم فقدت الوعي مرة آخرى حتى جاء طبيب وأنقذها.”

وشدد الرجل في نهاية حديثه على التحذير من لعب الأطفال بنوافذ السيارات مستشهدًا بهذه الواقعه حتى يهاب بها الأشخاص.