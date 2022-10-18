تحتاج في بعض الحالات إلى توصيل السيارة ببطارية سيارة جيدة من اجل إنعاشها مرة أخرى؛ حيث هناك خطوتين يجب تتبعها لشحن بطارية سيارة فارغة.

وتتمثل الخطوة الأولى في: قبل البدء في توصيل البطاريتين يجب عليك تفحص حالة أداء البطارية السليمة ويبج أن تكون خالية من الشقوق والتسريبات حتي لا يحدث أي عطل بالسيارتين، وارتداء قفازات ونظارة للحماية قبل أن تمس البطارية الضعيفة.

ويجب عليك أن تتأكد أن كابلات التوصيل المستخدمة آمنة وخالية من التآكل والصدأ، وحرك السيارة السليمة إلى جوار السيارة المتوقفة دون أن تسمح للسيارتين بالتلامس.

وتعد الخطوة الثانية هي إنعاش البطارية الضعيفة: افتح غطاء المحرك لكلا السيارتين حتى تتمكن من توصيل البطاريتين، تأكد من معرفة القطب السالب والموجب، وصل الطرفين الموجبين لكبل التوصيل بالقطب الموجب لكل بطارية، وصل الطرفين السالب بالقطب السالب للبطارية السليمة، اترك محرك السيارة السليمة ليعمل على الأقل لمدة 5 دقائق لكي تسمح بشحن البطارية الضعيفة في السيارة الأخرى.