أكد العلماء أن مادة التشحيم المصنوعة “الجيل” من مخاط البقر يمكن أن تحمي من أمثال فيروس نقص المناعة البشرية “إيدز” والهربس.

وذكرت التجارب المعملية التي أجراها العلماء أن الجيل يمكنه التغلب على الأمراض المنقولة خلال العلاقات الحميمية، فيما كانت الخلايا البشرية التي عولجت لأول مرة باستخدام مادة التشحيم أقل عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والهربس بنسبة 70 إلى 80%، وهي نتيجة مذهلة للفريق.

وأوضح الباحثون إن ابتكاراتهم الواعدة يمكن أن تبطئ من انتشار الأمراض المنقولة بالعلاقات الحميمية، إذا أصبح المنتج متاحًا للجمهور بعد إجراء مزيد من الاختبارات، بينما المكون الرئيسي للمخاط هو بروتين يسمى “موسين”، يعتقد أنه يمتلك خصائص مضادة للفيروسات.