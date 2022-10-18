أجرى مستشفى الملك فهد التخصصي عملية وصلة ناجحة في ذراع مواطن بتقنية القسطرة، ودون استخدام المشرط .

وقال الدكتور عبدالله المغير رئيس قسم الأشعة التداخلية في مستشفى الملك فهد بالدمام خلال حواره على برنامج “النشرة الأولى” المذاع على قناة الإخبارية:” أن عملية وصلة الذراع يستخدم بها الأشعة التداخلية والقسطرة”، لافتًا أنها جراحة برن مشرط وتستخدم لمرضى الفشل الكلوي المزمن، والذين يحتاجون لغسيل كلوي بشكل دائم.

وأوضح أن العملية تتم عادةً بشكل جراحي ولكن التقنية الجديدة اعتمدت على القسطرة، مُشيرًا إلى أنه يوجد على مستوى العالم جهازين وتم ادخالهم إلى المملكة وإلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

وأفاد بأن التقنية الأولى تعتمد على قسطرة واحدة يتم إدخالها من الوريد إلى الشريان ومن ثم اطلاق ترددات حرارية ومن ثم توسيعها بالبالون، وبعد مرور 4 أسابيع يتم التأكد من جاهزية هذه الوصلة ويستطيع المريض استخدامها في وحدة الغسيل الكلوي .

والتقنية الثانية هي استخدام قسطرتين بشكل متوازي ويتم ادخال أحدهم إلى الوريد والآخر إلى الشريان، وعندما تكون على مستوى واحد يتم اطلاق ترددات حرارية؛ ويتم خلال ثواني فتح وصلة بين الشريان والمريض ويستطيع المريض بعد 4 إلى 6 أسابيع استخدامها .

وأضاف المغير:” أن المريض الذي تم إجراء العملية له يبلغ من العمر 24 سنة ويعاني من فشل كلوي مزمن وبالفحص انطبقت معايير العملية عليه وتم اجراء العملية باستخدام التخدير الموضعي، وتمت العملية بنجاح .”

وأكد أنه يتم متابعة المريض بعد أسبوع للتأكد من جاهزية الوريد للاستخدام في وحدة الغسيل، كما يتم متابعته بعد شهر آخر أيضًا .