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الثلاثاء18 اكتوبر

المملكة تطلق مناقصة لإعادة شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار

منذ 11 دقيقة
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المملكة تطلق مناقصة لإعادة شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار
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قررت المملكة طرح مناقصة لإعادة شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار باستحقاقات حتى 2026.

وأوضح إفصاح لبورصة لندن اليوم الثلاثاء، أن المملكة قدمت عرضا لحاملي السندات الحالية لشرائها نقدا وأنها قد تصدر سندات جديدة.

وفي السياق، قامت وزارة المالية بتوجيه الدعوة لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل 2025.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026.

وأكدت الوزارة أنها تعتزم إصدار سلسلة من السندات الجديدة المقومة بالدولار بسعر فائدة ثابت في إطار برنامجها العالمي المتوسط الأجل للأوراق المالية وكذلك صكوك جديدة دولارية تخضع لظروف السوق.

 

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