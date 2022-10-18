أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

1- أخصائي تخطيط مصادر وتخطيط سلسلة التوريد

المؤهلات والخبرة

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

– لا يتطلب عدد محدد من سنين الخبرة.

2- مدير تصنيف المخاطر المركزي.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

الحد الأدنى: 5

3- قائد المؤسسة الفنية

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

بدون خبرة

4- أخصائي المشتريات

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

بدون خبرة

وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية.