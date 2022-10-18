أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
1- أخصائي تخطيط مصادر وتخطيط سلسلة التوريد
المؤهلات والخبرة
– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
– لا يتطلب عدد محدد من سنين الخبرة.
2- مدير تصنيف المخاطر المركزي.
المؤهلات والخبرة
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
الحد الأدنى: 5
3- قائد المؤسسة الفنية
المؤهلات والخبرة
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
بدون خبرة
4- أخصائي المشتريات
المؤهلات والخبرة
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
بدون خبرة
وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية.
التعليقات
اترك تعليقاً