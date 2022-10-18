كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أهمية معرفة تاريخ صلاحية مراهم العيون، لتجنب الأعراض الجانبية، مع مراعاة تاريخ فتح العبوة.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند وضع المرهم، منها، غسل اليدين جيدًا، ثم وضع القطرة أولًا قبل المرهم حال وجود قطرة، مع وضع الأنبوب في اليد لفترة وجيزة بغرض التدفئة لتسهيل خروج المرهم.

وأكدت على أهمية رفع الرأس للخلف مع النظر إلى أعلى، مع جذب الجفن السفلي برفق إلى الأسفل، ثم وضع المرهم، على ألا يلامس الأنبوب العينين.

وأوضحت أنه بعد وضع المرهم يتم غلق العينين مع الضغط عليهما برفق بحركة دائرية في جميع الاتجاهات، ثم غلق العبوة وحفظها بحسب تعليمات نشرة الدواء.