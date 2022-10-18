أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل بتغير ملامحها، فبينما اعتبر البعض أنها خضعت لعملية تجميل رأى آخرون أنها اكتفت بتقنية الفيلر والتي غيرت ملامحها كثيراً عن السنوات الماضية.

وتغيرت ملامح ياسمين صبري تدريجيا خلال السنوات الماضية، فشكل الشفاه تغير تماماً عما كانت عليه في أول ظهور لها، فأصبحت الشفتان أكثر امتلاءً فضلاً عن تحديدها بشكل واضح، كما حرصت النجمة المصرية على أن ترسم فارقاً في الشفة العليا يظهر بوضوح في صورها

ولم يقف التغير فقط عند مجرد امتلاء الشفتين، وإنما اتجهت الفنانة المصرية لملء وجنتيها بالفيلر وهو ما يجعل وجهها أكثر امتلاءً، أما عن رسمة عيونها فاعتمدت ياسمين صبري على رسمة العيون المسحوبة والتي لم تكن فقط بسبب استخدامها المكياج بطريقة تظهرها بعيون القطة، وإنما استخدمت البوتكس لسحب العيون من الجانبين وهو ما جعلهما مرسومتين بشكل الكات آي أو عيون القطة.