كشف التلفزيون الكويتي الذي ينقل وقائع جلسة افتتاح مجلس الأمة على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، عن اختيار أحمد عبد العزيز السعدون رئيسًا للبرلمان بالتزكية.

وقال نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في حديثه أمام مجلس الأمة الكويتي الجديد، الذي عَقد أول جلسة له بعد الانتخابات بحضور رئيس الحكومة:” أنه سيكون أول مَن يتابع ويحاسب الحكومة على برنامج عملها.”

وأضاف :” أنه من الضروري أن يستمر الشعب بمتابعة أداء نواب مجلس الأمة ومحاسبتهم.”

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلس الأمة، ولن تتدخل في عملية اختيار رئيس مجلس الأمة”.

ودعا “الصباح” أعضاء مجلس الأمة إلى الوفاء بالوعود التي قطعوها، مناديًا بالوقت ذاته بالابتعاد عن المهاترات في مجلس الأمة والأصوات الخارجة عن أدب الحوار.