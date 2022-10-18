استقيل وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم الثلاثاء، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022م بديوان الوزارة، وذلك بمشاركة مجموعة من الطلاب والطالبات.

وجاء ذلك ضمن جولتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ للترويج للنسخة الأولى من الدورة التي تُعدّ أكبر حدث رياضي وطني، والتي من المقرر أن تستضيفها الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري، وحتى 7 نوفمبر المقبل.

وذكرت وزارة التعليم أن مراسم استقبال الشعلة تضمنت مشاركة عددٍ من الطلاب والطالبات ومنسوبي الوزارة؛ للتأكيد على أهمية الرياضة في العملية التعليمية، وإلهام الشباب لإظهار قدراتهم.

ويأتي ذلك قبل انطلاق جولة الشعلة في المدارس، والتي تستمر لمدة 4 أيام من الأحد 23 أكتوبر حتى الأربعاء 26 أكتوبر.