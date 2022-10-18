يعتبر غسول الفم من العناصر الشائعة للعناية بالفم، ولكن في حين أنه مفيد لصحة الفم، إلا أنه قد لا يكون كذلك عندما يتعلق الأمر بضغط الدم، حيث أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادته.

وتوصلت مجموعة من الباحثين إلى أن مادة كيميائية في غسول الفم تعرف باسم “الكلورهيكسيدين” يمكن أن تقتل البكتيريا النافعة المنتجة لأكسيد النيتريك (أو أكسيد النيتروجين، NO)، مما يؤدي إلى رفع ضغط الدم الانقباضي، بحسب موقع Dentistry Today.

وأشار البروفيسور ناثان بريان، إلى أن أكسيد النيتريك هو أحد أهم جزيئات الإشارات المنتجة في جسم الإنسان، ونظرًا لأن أكسيد النيتريك هو وحدة إشارات منتشرة في كل مكان، فقد يكون للتأثيرات الجهازية للبكتيريا المنتجة عن طريق الفم تأثيرات مهمة على صحة الإنسان تتجاوز الحفاظ على ضغط الدم.

وقام الباحثون باستخدام التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوزي الريبوسومي (rRNA) وتحليله لفحص ما إذا كان إدخال غسول الفم بالكلورهيكسيدين مرتبطا بتغيير في التركيب البكتيري للسان.

ووجدوا أن غسول الفم يؤثر على البناء البكتيري ويؤثر على ضغط الدم، ولكنه يؤثر على نوع واحد فقط من ضغط الدم.