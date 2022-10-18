أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2.1 % مغلقا عند 11810 نقاط (+ 244 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها كل من “مصرف الراجحي” و”الأهلي السعودي”، عند 86 ريالا (+ 3 %) للأول و64 ريالا (+ 4 %) للثاني.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية”، بنسبة 1 % عند 35.60 ريال.

وأنهت أسهم “”معادن” و”بنك الرياض” و”أكوا باور” و”السعودي الفرنسي” و”بنك ساب” و”مجموعة تداول” و”البحري” و”كيان السعودية” و”السعودي للاستثمار”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتصدر سهما “صناعة الورق” و”أنعام القابضة”، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم “سبكيم العالمية”، بأكثر من 1 %، عند 41.60 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث 2022، إلى 774.4 مليون ريال، وبنسبة 25 %، مقارنة بالربع الثالث 2021.