أظهر تصوير جوي بركان خامد في جبل الهيل في حرة كشب، التي تقع شمال الطائف بميل نحو الشرق وتبعد عنها ٢٠٠كم، وهو من أشهر وأكبر الحقول البركانية في المملكة، في الوقت الذي كان عمر آخر انفجار بركاني يعود إلى مئات القرون وتغطي مساحاته بحوالي (5892 كم مربع).

ويعد جبل “الهيل”، أو كما يسمى عند أهل المنطقة “أبو مخروم” الواقع في بحرة كشب هو أحدث البراكين التي انفجرت في المنطقة، فالحمم التي خرجت منه سوداء اللون وقاتمة مقارنة بالحمم التي حولها، وهي فوهة جانبية لفوهة أكبر سبقتها بملايين السنين ويتميز بشكل فريد، وهو أحد البراكين غير المعروفة وصعب الوصول إليه عن طريق المركبات.

ويصل ارتفاع القمة من سطح البحر حوالي 1475 مترًا، ولم يستطع أحد الوصول إلى القمة إلا عن طريق التصوير بالدرون، وتوجد فتحتان في القمة الكبرى والصغرى، وحاول العديد من المغامرين الوصول إلى القمة لكن لا يوجد توثيق للمحاولات السابقة، وأهم المعوقات هو الصخور والرمال المتحركة حول هذه القمة والتي يصعب للغاية المشي فوقها، بحسب “سبق”.