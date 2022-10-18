أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي عن شكره للسعودية والإمارات على استجابتهم للاحتياجات والتدخلات الإنمائي، والخدمي، التي ستثمر قريباً في افتتاح، وتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، إضافة إلى التحسن المأمول في سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية عقب وصوله إلى مطار عدن الدولي اليوم (الثلاثاء) .

وأشاد العليمي بدور تحالف دعم الشرعية وحرصهم المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

وأفاد العليمي بأن جولته الخارجية أعادت القضية اليمنية إلى زخمها العالمي، وحشدت الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وإصلاحاتهما الجارية في مختلف المجالات.