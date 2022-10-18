قوات الأمن تعلن عن توفر وظائف عسكرية برتبة جندي أمن

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحاملي الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للتعيين على عدد من الوظائف العسكرية برتبة جندي أمن للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة.

ووضعت قوات الأمن الخاصة عدداً من الشروط يجب توافرها بالمتقدم تضمنت الآتي :

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30) سنة.

3- أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

5- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

6- أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

7- حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

8- إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

9- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول .

10- التأكد من تسجيل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة الاختبار التحصيلي.

11- على المتقدم تحري الدقه والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

ونوهت بأن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م، من خلال الرابط التالي: من هنا.