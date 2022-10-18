أوضح متعب المرشدي، أخصائي أول نفسي، المقصود بالنفعالية أو الاضطراب في التحكم والاندفاع، وذلك خلال لقاء له في برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية.

وقال “المرشدي” أن صعوبة التحكم في الانفعالات أو الاندفاعات دائما أمر سلبي ، ويقصد به أن يجد الشخص صعوبة في التحكم بالرغبات لديه أو عدم مقاومة الانفعال الذي يكون له مثيرات معينة، مشيراً إلى أن ردة الفعل تكون أكبر من الموقف نفسه.

وأضاف أن أعراض الاندفاع تظهر من الطفولة إلى البلوغ ، وأعراضها أن الشخص لديه إلحاحية في عدم التحكم في انفعالاته وهناك أعراض جسدية كآثار الحرائق والحكة والكشت في الجسد.

وتابع أن اضطراب الاندفاعية يحدث من الطفولة نتيجة التعرض للعنف أو سوء المعاملة من الوالدين أو المرور بتجربة قاسية ولدى البالغين يستمر معهم كردات فعل مبالغة.

ولفت إلى أن من أنواع اضطراب التحكم في الاندفاع هناك ما يسمى بالانفجارات المؤقتة التي تحدث لوقت محدد وليس طوال الوقت.

متعب المرشدي – أخصائي أول نفسي: صعوبة التحكم في الانفعالات أو الاندفاعات دائما أمر سلبي @Psy_mut#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yHSLVjx7QR — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 18, 2022

نسبته مرتفعة جدا عند النساء .. متعب المرشدي – أخصائي أول نفسي: اضطراب الاندفاعية له عدة أعراض من الطفولة والبلوغ منها أعراض جسدية تظهر مع المواقف النفسية المختلفة@Psy_mut#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oikhiSCQFD — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 18, 2022

متعب المرشدي – أخصائي أول نفسي: من أنواع اضطراب التحكم في الاندفاع هناك ما يسمى بالانفجارات المؤقتة @Psy_mut#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/sSvGfJCNG5 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 18, 2022