لجأ شاب في الأردن إلى خدعة تسويقية بغرض جذب أكبر عدد من الزبائن لمقهى جديد أراد أن يفتتحه لكن السجن كان مصيره.

وتعتمد الخدعة على رمي ورقة نقدية من فئة “الخمسين” ديناراً أمام المقهى والزبائن تشبه إلى حد كبير فئة الخمسين، ولكن ما إن يتم فتحها يتفاجأ الزبون بأن الورقة عبارة عن “كوبون خصم 20% على الأرجيلة وكافة المشروبات لحاملها”.

ولقي الإعلان تفاعلا كبيرا بين الأردنيين، إلا أنها لم تعجب الأجهزة الأمنية في الأردن، حيث أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، اليوم الثلاثاء، أن معلومات وردت عن قيام مالك أحد المقاهي في العاصمة باستخدام صور لأوراق نقدية من أجل الدعاية.

وأكد أنه جرى ضبط ذلك الشخص وكافة الأوراق المصورة لديه، وستتم إحالته للقضاء.