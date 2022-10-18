أصر أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، على موقفه ضد الانتهاكات التي يرتكبها النظام الملالي بحق المدنيين والمتظاهرين الذين خروجوا في عدة مدن للمطالبة بإسقاط النظام.

وكان “دائي” قد هاجم النظام عقب مقتل الطالبة “أسرا بناهي” في مدينة أردبيل، متهما الحكومة الإيرانية بالكذب فيما يتعلق بملابسات قتلها، وكتب على إنستغرام “انتحار الفتاة الجميلة في مدينتي غير صحيح وأنتم النظام لا تقولون الحقيقة”.

وتعرض أسطورة كرة القدم الإيرانية لضغوط شديدة من قبل الأجهزة الأمنية لنظام الملالي للتراجع عن تصريحاته حول مقتل أسرا بناهي” بعد الهجوم على مدرستها، وطالبت الأجهزة الأمنية “دائي” بالاعتذار عما نشره في “إنستغرام” بهذا الخصوص لكنه رفض وأصر على موقفه.

وبرغم كل هذه الضغوط فقط حرص اللاعب السابق على مواساة أسر الشهداء الذين سقطوا على إيدي النظام الاهاربي في مدينة أردبيل دون خوف من النظام الملالي.

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