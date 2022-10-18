أوضحت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن إمكانية التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عبر القدرة على امتصاص النشا.

وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على تويتر: “لا صحة للادعاءات المنتشرة بأن يمكن التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عبر القدرة على امتصاص النشا”.

وأشارت إلى أنه يمكن تحديد جودة العسل عن طريق إجراء تحاليل مختبرية متقدمة منها، الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، والذي يعتبر مؤشراً على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.

َوكذلك الكشف عن محتوى السكريات والذي يعتبر مؤشراً على الغش في العسل، فضلاً عن اختبار تقدير فعالية أنزيم الدياستر.