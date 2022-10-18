استمرارا لسلسة الاعتداءات التي تواجهها الإيرانيات بسبب عدم ارتداء الحجاب، كشف مقطع فيديو جديد عن واقعة تعد على امرأة بالصفع في الشارع من قبل الشرطة الإيرانية.

ويظهر المقطع ضابط شرطة إيراني وهو يصفع امرأة في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري، فيما يقوم ضابط آخر بإهانتها.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في إيران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وبالتزامن مع الاحتجاجات شن نظام الملالي حملة دامية لقمع التظاهرات، فيما دعت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل في تلك الانتهاكات.