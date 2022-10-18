روى المواطن نايف المالكي ، مهتم بدراسة أنواع الثعابين في الجزيرة العربية، الذي ظهر في فيديو متداول وهو يلاعب أفعى “الكوبرا”، كواليس الفيديو وطريقته في التعامل مع الأفاعي.

وقال المالكي عضو في جمعية غوث لبرنامج “ياهلا” أنه تلقى شكوى من سكان القرية من الثعابين ، وبناءً عليه توجهوا للموقع بالتعاون مع الدفاع المدني.

وأوضح أنه مختص في الثعابين ، ويتعامل معها بخبرته على مدار 20 سنة مؤكداً أنه ملم بالأنواع ودرجة السمية، لافتاً إلى أن الثعابين التي ظهرت في الفيديو من نوع كوبرا عربية ودرجة السمية قاتلة.

ونبه إلى ضرورة ارتداء أدوات السلامة لتفادي لدغات الكوبرا، مشيراً إلى أن ظهوره في الفيديو وهو يلاعب الكوبرا دون أخذ الاحتياطات الأمنية يعود إلى أنهم تفاجؤوا بالموقع وأنهم كانوا متوجهين لموقع آخر بحسب البلاغ.