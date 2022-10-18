قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا قبل أسابيع تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قائلا: “هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية. وتحظى بالقدر نفسه من التأمين شأنها شأن بقية الأراضي الروسية”، مضيفا: “النووي” جاهز لحماية المناطق المنضمة وأوكرانيا بلا كهرباء”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صرح بأن الضربات الجوية الروسية دمرت 30 % من محطات الطاقة الأوكرانية منذ 10 أكتوبر.

وأعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية، الثلاثاء، أن أكثر من 1100 بلدة ما زالت من دون كهرباء بعد الضربات التي نفذتها روسيا في الأيام العشرة الماضية واستهدفت بشكل خاص مرافق حيوية للبنية التحتية.