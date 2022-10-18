شهدت إحدى عربات قطار مترو الأنفاق في إيران مشاجرة نسائية بدأتها امرأة ضد فتاة بسبب الحجاب الذي يفرضه النظام الملالي على الفتيات والسيدات.

وبدأت المشاجرة عندما رأت سيدة محجبة فتاة تخلع الحجاب الإجباري عقب صعودها للعربة، فانفعلت الأولى وقالت لها :”انك ترمي وجهك مثل الكلب”.

وتصاعدت الأحداث ودخلت المرأة في تلاسن معها فيما حاولت بعض المتواجدات في المكان التدخل لفض هذا الاشتباك الذي امتد لخارج العربة.

يذكر أن السيدات في إيران يتعرضن للمضايقات التي تصل لحد التعنيف اللفظي والجسدي عند خلعهن للحجاب الذي يفرضه نظام الملالي.