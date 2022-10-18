استغل مجموعة من الطلاب مجال التقنية، “الذكاء الاصطناعي” في كتابة الواجبات دون أن تنجح أدوات وبرامج اكتشاف الغش والسرقة في اكتشافها.

وأشار تقرير نشر في موقع “Motherboard”، أنهم استخدموا أدوات توليد اللغة المتطورة مثل أداة GPT-3 المتقدمة من شركة OpenAI، وهي حيلة تم اللجوء إليها من أجل إنجاز الواجبات دون اكتشاف ذلك.

وأبان بأنه في هذه الخطوة يتم طرح السؤال أمام التقنية ومن ثم تقوم هي بالإجابة المثالية للحصول على العلامة الكاملة، إلا أن المُختصين يرون أن استخدام هذه التقنية في كتابة التكاليف يعد غشاً.