أعلنت مجموعة بن شيهون عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، الطائف).

وأوضحت أن الوظائف المتاحة هي :
1- فني خدمة اطاري (الدمام):
– دبلوم مهني أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.

2- فني خدمة (جدة):
– دبلوم مهني أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين.

3- فني خدمة اطاري (الرياض):
– دبلوم مهني أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.

4- تنفيذي تسويق رقمي (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، التقنيات الرقمية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.

5- فني خدمة اطاري (الرياض):
– دبلوم مهني أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.

6- فني تعويضات (الطائف):
– دبلوم أو ما يعادله.
– خبرة لا تقل عن سنة.

ولفتت إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي من هــنــا.

 

 