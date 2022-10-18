أعلنت مجموعة بن شيهون عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، الطائف).
وأوضحت أن الوظائف المتاحة هي :
1- فني خدمة اطاري (الدمام):
– دبلوم مهني أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.
2- فني خدمة (جدة):
– دبلوم مهني أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
3- فني خدمة اطاري (الرياض):
– دبلوم مهني أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.
4- تنفيذي تسويق رقمي (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، التقنيات الرقمية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.
5- فني خدمة اطاري (الرياض):
– دبلوم مهني أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.
6- فني تعويضات (الطائف):
– دبلوم أو ما يعادله.
– خبرة لا تقل عن سنة.
ولفتت إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي من هــنــا.
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