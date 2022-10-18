أعلنت مجموعة بن شيهون عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، الطائف).

وأوضحت أن الوظائف المتاحة هي :

1- فني خدمة اطاري (الدمام):

– دبلوم مهني أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة.

2- فني خدمة (جدة):

– دبلوم مهني أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

3- فني خدمة اطاري (الرياض):

– دبلوم مهني أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة.

4- تنفيذي تسويق رقمي (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، التقنيات الرقمية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة.

5- فني خدمة اطاري (الرياض):

– دبلوم مهني أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة.

6- فني تعويضات (الطائف):

– دبلوم أو ما يعادله.

– خبرة لا تقل عن سنة.

ولفتت إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي من هــنــا.