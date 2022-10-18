ضبطت الجهات الأمنية عدد من المتسولين بمنطقة الباحة، من بينهم مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع .

وفي استغلال لعاطفة المارة تم رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر وفي مشهد آخر تم ضبط ورصد مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر بأحد الأماكن العامة.

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة والرياض والشرقية و 999 ببقية مناطق المملكة.