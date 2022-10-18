أوضح عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أنه تم توقيع اتفاقيتين هامتين للوقاية من شلل الأطفال بقيمة 10 ملايين دولار بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في البلدان عالية الخطورة بما في ذلك في باكستان.

وقال الربيعة :” قدمت المملكة على مدار السنوات الماضية تبرعات بلغت أكثر من 72 مليون لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين لمكافحة شلل الأطفال”.

وأضاف ” المملكة ستواصل دعمها للجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال، اما بشكل مباشر من خلال الإغاثة من الحالات أو مع شركائنا القيمين ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة العالمية ”