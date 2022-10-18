لقى طفل من فئة البدون في الكويت -المقيمين بصورة غير قانونية-، لا يتجاوز عمره الأربعة أعوام، مصرعه جراء انهيار سقف غرفة في منزل أسرته.

وكان شقيق والدة الطفل تقدَم بتقرير طبي يشير إلى وصول ابن شقيقته متوفى إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، بواسطة أهله حيث تبين عند وصوله عدم وجود نبض أو تنفس في القلب وتوسع في الحدقات وتم على إثر ذلك تحويل الجثة للطب الشرعي.

وتضمن التقرير إفادة شقيق والدة الطفل، بأن ابن شقيقته توفي عقب انهيار سقف المنزل فوقه، وتم بناءً على هذا التقرير الطبي إحالة الملف إلى الجهات الأمنية وتسجيل قضية.