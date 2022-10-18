أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن بعض الأزواج يجعلون الأطفال أداة لتصفية الحسابات بينهم عند وقوع الخلافات أو الطلاق.

وروى الفاخري خلال برنامج “ياهلا” قصة سيدة حرمت أطفالها من التعليم خوفاً من أن يخطفهم طليقها من المدرسة.

وقال: “الأم أخذت الأطفال وانتقلت لمنطقة أخرى وخوفها من أن يأخذ الأب أطفالها منعتهم من التعليم وتعذرت بأعذار مثل عدم وجود مقاعد وغيرها من الأعذار غير منطقية”.

كما روى قصة إنسانية مؤلمة لأب منع ابنه من التعليم بسبب نزاع الحضانة، موضحا أن الطفل وصل عمره 15 سنة ولم يتمكن من التعليم بسبب تعنيف الأب له انتقاما من والدته.