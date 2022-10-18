قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن عمل الأطفال قبل سن 18 يعتبر نوع من أنواع التعنيف، وتعذّر الأسرة بسوء الوضع المادي أمر مرفوض.

وأضاف خلال ظهوره ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية أنه في حال رصد حالة طفل يعمل في سن أقل من 18 عاماً ولم يكن هناك تجاوباً من الأسرة سيقدم للوزارة بلاغا يتعلق بهذه الحالة على أنه عنف ، كما يتم تقديم مساعدات مالية للأسرة لضمان توفير بيئة مناسبة للأطفال.