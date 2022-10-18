بالفيديو.. إضراب جماعي لسائقي صهاريج الوقود في إيران

شهدت مدينة عبدان في إيران، اليوم، إضراب جماعي لعدد كبير من سائقي صهاريج الوقود، وامتد هذا الاضراب لمناطق أخرى على مستوى البلاد.

ورفضت الناقلات التابعة للقطاع الخاص وقطاع التكرير دخول مصفاة عبادان لتحميل الوقود، وأقدم بعضهم على سد مدخل البوابة رقم 18 في حقل المصفاة.

وانضم عمال وموظفي عدد من الشركات إلى الإضراب على مستوى الدولة، ومنهم عمال وموظفي شركات هافتيب قصب السكر، وعسلوية للبتروكيماويات، وبندر عباس للبتروكيماويات، وعبدان للصلب، وغدير نيريز فارس، وماهشهر للبتروكيماويات، وبوشهر بتروريفري، وكانجان جنوب بارس للنفط، وشركة البتروكيماويات عبادان سائقي ناقلات الوقود.

يذكر أن موجة تظاهرات غاضبة اندلعت في إيران منذ الشهر الماضي على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران، وتعالت وسط هذه المظاهرات مطالبات بإسقاط النظام الملالي.