تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسار أحد المستفيدين بخصوص العوائد المالية من الأصول العقارية.

وكان أحد المستفيدين تقدم بسؤال مفاده: “أنا عندي إيجار عمارة إرث كل ستة أشهر، لكن لا يوجد أي عقار بإسمي فقط وريثة ضمن الورثة الباقيين هل يجب اني أفصح عنه ضمن الدخل أو لا”.

وأوضح البرنامج أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال “الإفصاح عن الدخل” ومن ثم الضغط على أيقونة “إضافة دخل” واختيار نوع ومصدر الدخل “غير ذلك، ثم تحديد مصدر الدخل “العوائد العقارية”، ثم إضافة الدخل الشهري والضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ.