هاجم الداعية المصري مظهر شاهين ، الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الأزمة التي مرت بها خلال الأيام الماضية واحتجازها في مستشفى للأمراض النفسية ، قائلاً : “يجب محاكمة المطربة الشهيرة”.

وقال مظهر شاهين : “في ظل الجدل الذي دار بسبب المطربة الشهيرة ، من واجبنا أن نؤكد أولاً وقبل كل شيء أننا لا علاقة لها بأي مشكلة شخصية تتعلق بها ، ونحن ننظر إليها. كما نؤكد أن شقيقها ووالدتها هما اللذان اتهماها بإدمان المخدرات وتعاطيها “.

وأضاف : “إذا كانوا صادقين ، وبالتالي يجب على المطربة أن تتوجه إلى المحكمة وألا تتعاطف معها ، فهي عارضة أزياء سيئة أساءت إلى نفسها وجمهورها ، وكذلك مخالفة القانون. أو هم كذابون وفي هذه الحالة يجب محاكمتهم بتهمة القذف والسب “. علنًا ، وسيتم استعادة حقك الأخلاقي والقانوني.